Количество заболевших кишечной инфекцией в детском лагере в Туле возросло до 27

Следователи СУ СКР по Тульской области проводят проверку в связи с массовым ухудшением здоровья детей и взрослых в «Центре организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» имени Саши Чекалина. Сегодня, 31 июля, количество обратившихся за медицинской помощью выросло с 10 до 27. На данный момент известно о 18 детях и 9 взрослых, сообщила пресс-служба ведомства.

«Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой»,— говорится в сообщении ведомства. По их данным, дети и взрослые жалуются на рвоту, диарею и повышение температуры тела. По данным регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания связаны с острой кишечной инфекцией.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку по факту случившегося в оздоровительном лагере. Минздрав региона сообщил «Интерфаксу», что в лагерь выехали педиатр детской областной больницы и терапевт «Щекинской районной больницы» для осмотра детей и взрослых.

Муниципальное автономное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» было создано в 1999 году. Сейчас в состав МАУ входят лагеря «Орленок», «Березка», лагерь имени Саши Чекалина, «Космос», находящиеся в Тульской области.

Полина Мотызлевская