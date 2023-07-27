В Омской области предприятия попросили снизить выбросы в атмосферу из-за режима неблагоприятных условий

В Омской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий. Как сообщает минприроды и экологии области, ограничения будут действовать до 28 июля.

«С 11:00 ч. 27.07.2023 г. до 11:00 ч. 28.07.2023 г. на территории города Омска действует период неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», - сказано в сообщении.

При введении режима неблагоприятных условий, промышленные предприятия обязаны снизить выбросы как минимум на 15-20%. А предприятия тепло- и электрогенерации на 5-10%.

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», в начале февраля режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе был введен сразу в нескольких городах Сибири.

В Красноярском края режим действовал с 1 по 3 февраля. Также режим ввели в четырех населенных пунктах Кузбасса: Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк и Новокузнецком муниципальном округе.

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Александр Киселев