В Красноярске и Кузбассе введен режим неблагоприятных погодных условий

По сообщению Роспотребнадзора Красноярского края, режим НМУ вводится в Красноярске с 13.00 часов 1 февраля до 19.00 часов 3 февраля. Ведомством усилен мониторинг атмосферного воздуха, прокомментировал ситуацию глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале. Сообщается, что в городе отмечены изморозь, туман и гололед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Также режим неблагоприятных метеоусловий ввели в четырех населенных пунктах Кузбасса: в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном округе. «Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям региона рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму», - говорится на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Синоптики прогнозируют в ближайшие три дня понижение температуры воздуха по региону до -25 градусов.

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Лолита Белова