Смартфоны опередили старт продаж

Продажи двух новых моделей смартфонов Samsung начались в России на две недели раньше мировых. Причем официально Samsung Z Flip 5 и Fold 5 в страну не поставляются, пишет ТАСС. Модели уже продаются на сайте МТС, предзаказ доступен на сайтах «М.Видео», «МегаФона» и «Эльдорадо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Неудивительно, что новинки приехали в Россию раньше, чем в другие страны, так как ввозят их через параллельный импорт, а Samsung не координирует продажи, говорит главный редактор vilianov.com Сергей Вильянов:

«Любая техника начинает производиться гораздо раньше, чем продаваться. Соответственно, раньше это все регулировалось глобальной политикой Samsung, которая определяла, что и когда пойдет в продажу, чтобы появлялись очереди, какие-то маркетинговые действия.

В данном случае все зависит исключительно от появления тех или иных продуктов на складах дистрибуторов из соседних стран. Оттуда их потихонечку начинают ввозить в Россию. В целом складывается впечатление, что Samsung не вполне официально, не вполне демонстративно, но работает на российском рынке, даже взаимодействует с медиа, чтобы появлялись обзоры на эту технику.

Поэтому корейцы в данном случае, как и в ряде других отраслей, незаметно, но уверенно продолжают работать. Учитывая, что российский рынок является одним из самых значимых для продажи смартфонов, а у мобильного подразделения Samsung все сейчас довольно печально и терять такой рынок никому не нужно».

На сайте МТС цена смартфонов Z Flip 5 начинается от 110 тыс. руб., Fold 5 — от 190 тыс.руб. Поэтому вряд ли модели сильно заинтересуют россиян, говорит гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Это апгрейд без видимых изменений — экран, батарея. Учитывая ценовые характеристики и то, что люди сейчас стараются экономить, вряд ли данная техника вызовет широкий ажиотаж у россиян, прежде всего из-за стоимости. То, что будет продаваться, подходит только для локальной сегментированной аудитории. Если брать вообще всю линейку, которая сейчас продается в России, то думаю, что это менее 1%.

Когда Z Flip 5 и Fold 5 начнут дешеветь? Думаю, примерно через три месяца. На какую величину, сказать пока сложно, все будет зависеть от стоимости рубля по отношению к иностранным валютам».

В марте “Ъ” выяснил, что небольшие сервисные центры и частные мастера предлагают сменить вшитый в Samsung код региона, чтобы на устройстве заработал платежный сервис Samsung Pay. Однако крупные сети магазинов и сервисы предлагают в лучшем случае консультации. По словам собеседников “Ъ”, они опасаются технических проблема в работе телефонов после таких манипуляций.

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Даниил Бабкин