Во втором квартале объем госзакупок в РФ вырос на 8%

Во втором квартале объем госзакупок в России составил 5,4 трлн руб., увеличившись на 8% год к году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Минфина. За указанный период госзаказчики разместили в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок 1,2 млн извещений о проведении торгов.

Большая часть закупок проводилась в виде электронного аукциона — 1 млн извещений на 3 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 8% больше в количественном выражении и на 0,8% в денежном. Также выросло число закупок, проводившихся в форме запроса котировок в электронной форме — на 56% в количественном выражении (до 150 тыс.) и на 30% — в денежном (98 млрд руб.).

В общей сложности через «электронные магазины» было совершено 3,8 тыс. закупок (рост на 672%) почти на 2 млрд руб. (171%). «Отмечается увеличение количества и стоимостного объема состоявшихся закупок при одновременном снижении количества и стоимостного объема закупок, признанных несостоявшимися»,— обратил внимание Минфин.

Из объявленных 1,2 млн закупок были признаны состоявшимися 556 тыс. на 1,7 трлн руб. Это на 25% и 20% больше, чем годом ранее. Из 542 тыс. несостоявшихся закупок на 2,8 трлн руб. действительно не состоявшимися (когда не был подписан контракт) оказалось 178 тыс. закупок на 761 млрд руб.

В целом за второй квартал госзаказчики заключили 1,7 млн контрактов на 4,9 трлн руб. На долю единственных поставщиков пришлось 514 тыс. госконтрактов на 847 млрд руб. Еще 364 тыс. госконтрактов заключили по результатам закупок, признанных несостоявшимися, их объем закупок составил 2 трлн руб. Было расторгнуто 402 тыс. госконтрактов на 982 млрд руб., большинство (89,5%) — по соглашению сторон.

Согласно материалам Минфина, совокупный объем российских товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), поставка которых осуществляется при исполнении контрактов, составил 773 млрд руб. Это около 60% от стоимостного объема всех товаров, поставляемых по названным контрактам.

Относительная экономия (снижение начальной максимальной цены контракта) по результатам заключенных госконтрактов составила 5,6%. Госзаказчики сэкономили 235 млрд руб. Экономия по госконтрактам, которые заключили по результатам закупок, проведенных в отчетном периоде, составила 194 млрд руб.

Как сообщал «Ъ», данные о закупках государства в первом полугодии 2023 года свидетельствуют о том, что, несмотря на рост конкуренции в госзаказе, удовлетворить спрос заказчиков пока не удается: в секторе резко возросло количество несостоявшихся закупок. Схожие тенденции зафиксированы в открытой части закупок госкомпаний.

Подробности — в материале «Ъ» «Борьба ненужного с некачественным».

Лаура Кеффер