Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следствие на Украине исключило версию диверсии по делу о крушении вертолета в Броварах

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в ходе расследования обстоятельств падения вертолета Airbus H225, на борту которого погиб глава МВД Денис Монастырский, версия о диверсии и посягательстве на жизнь государственных деятелей не подтвердилась. Теперь следствие изучает оставшиеся версии.

Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Как сообщил господин Костин изданию «Укринформ», среди рассматриваемых версий инцидента: конфликтная ситуация на борту судна, ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

В марте следствие получило данные «черного ящика» Airbus H225. Андрей Костин уточнил, что на сегодня удалось осуществить «3-D моделирование трагического полета». К расшифровке данных полета была привлечена авиакомпания Airbus Helicopters.

Крушение вертолета произошло 18 января в городе Бровары (Киевская область). В результате погибли 14 человек, в том числе Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Еще 25 человек пострадали, включая 11 детей.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...