Следствие на Украине исключило версию диверсии по делу о крушении вертолета в Броварах

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в ходе расследования обстоятельств падения вертолета Airbus H225, на борту которого погиб глава МВД Денис Монастырский, версия о диверсии и посягательстве на жизнь государственных деятелей не подтвердилась. Теперь следствие изучает оставшиеся версии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: National Police of Ukraine / Reuters Фото: National Police of Ukraine / Reuters

Как сообщил господин Костин изданию «Укринформ», среди рассматриваемых версий инцидента: конфликтная ситуация на борту судна, ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

В марте следствие получило данные «черного ящика» Airbus H225. Андрей Костин уточнил, что на сегодня удалось осуществить «3-D моделирование трагического полета». К расшифровке данных полета была привлечена авиакомпания Airbus Helicopters.

Крушение вертолета произошло 18 января в городе Бровары (Киевская область). В результате погибли 14 человек, в том числе Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Еще 25 человек пострадали, включая 11 детей.

Лусине Баласян