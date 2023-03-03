Украина получила данные «черного ящика» разбившегося в Броварах вертолета

Данные «черного ящика» из разбившегося вертолета Airbus H225, на борту которого был министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, получены Киевом и изучаются. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка в Броварах после падения вертолета

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Обстановка в Броварах после падения вертолета

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

«Продолжается расследование. "Черный ящик" был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается»,— сообщил Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции (цитата по «Страна.ua»).

Украинский премьер добавил, что ожидает результатов следствия в ближайшее время. По его словам, уже проделана большая работа, имеются результаты проверки технического состояние вертолета. Другие подробности не приводятся.

Крушение вертолета произошло 18 января в городе Бровары (Киевская область). В результате погибло 14 человек, в том числе Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Служба безопасности Украины называла три возможные причины происшедшего — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.

В рамках расследования Государственное бюро расследований Украины проводило обыски у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова, а также у украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Лусине Баласян