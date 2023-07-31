Музей военно-морской славы открыли в Кронштадте

Накануне, 30 июля, в День ВМФ в Кронштадте состоялось торжественное открытие Музея военно-морской славы России.

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Как сообщает пресс-служба Смольного, в церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник Главного штаба ВМФ, первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России Александр Носатов, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу, первый заместитель главы Минстроя РФ Александр Ломакин, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и другие официальные лица.

По словам губернатора, музей и конгрессно-выставочный центр были построены за полтора года. «Этот проект позволяет нам развивать весь Кронштадт в целом, как город исторической памяти и военно-морской славы»,— подчеркнул господин Беглов.

Общая площадь музейный сооружений составляет более 65 тыс. кв. метров, а основной музейной экспозиции — 8 тыс. кв. метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в День ВМФ на Якорной площади в Кронштадте также открылся сад-трансформер. Город в воскресенье посетил президент России Владимир Путин и главы африканских государств — участников прошедшего саммита Россия — Африка.

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