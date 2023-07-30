Путин посетил Кронштадт вместе с африканскими лидерами

В День ВМФ находящийся в эти дни в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин посетил Кронштадт. Компанию российскому лидеру составили его африканские коллеги, задержавшиеся в городе после саммита Россия — Африка.

Как передает ТАСС, катера с главами государств прошли 30 июля вдоль береговой линии Кронштадта. Поездка стала продолжением прошедшего форума. Среди ее участников — президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гоита, президент Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре

Напомним, что в воскресенье в Петербурге состоялся Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.

Также сообщалось, что в этот день в Кронштадте по случаю праздника открыли новый сад-трансформер.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте