Режиссер Стоун обвинил западные СМИ в искажении образа Путина

Американский режиссер Оливер Стоун считает, что западные средства массовой информации искажают образ президента России Владимира Путина. Господин Стоун заявил, что во время интервью с российским президентом несколько лет назад не заметил никакой воинственности в его риторике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оливер Стоун

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Оливер Стоун

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Он сказал, что во время интервью господин Путин называл Соединенные Штаты американскими партнерами. «Он не тот монстр, которым его изображает американская машина пропаганды»,— сказал Оливер Стоун в подкасте Stay Free британского актера Расселла Брэнда.

Режиссер считает, что Россия «не враг» США. «Россия и Китай, которые сейчас считаются нашими главными врагами, еще несколько лет назад были нашими союзниками и потенциальными друзьями, но мы упустили эту возможность»,— добавил он.

Оливер Стоун в 2017 году снял четырехсерийный документальный фильм о президенте Владимире Путине. Также в 2019 году Владимир Путин дал интервью режиссеру для фильма «В борьбе за Украину». Господин Стоун говорил, что США с 2006–2007 годов ведут войну против России.

Лаура Кеффер