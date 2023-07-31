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Коммерсантъ FM
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Сборы фильма «Вызов» превысили 2 млрд руб.

Фильм «Вызов» собрал в российском кинопрокате больше 2 млрд руб. с премьеры, сообщил kinobusiness.com по итогам уикенда. Фильм стал 20-м в России, кому удалось преодолеть этот показатель, и седьмым таким фильмом российского производства.

По итогам уикенда «Вызов» занял пятую строчку в прокате. Лидером стала комедия «За Палыча!». В СНГ кинопрокат возглавил фильм «Барби», который не вышел в РФ и Белоруссии.

Лидеры кинопроката 27–30 июля в РФ и СНГ:

  • «Барби» (без РФ и Белоруссии) — 75,7 млн руб. (всего — 235,7 млн руб.);
  • «За Палыча!» — 72,2 млн руб.;
  • «Жанна Дюбарри» — 65,6 млн руб. (178,6 млн руб.);
  • «Оппенгеймер» (без РФ и Белоруссии) — 55,7 млн руб.(173,2 млн руб.);
  • «Вызов» — 14,5 млн руб. (2001,7 млн руб.).

О фильме «Вызов» — в материале «Ъ» «Космические куплеты».

Леонид Уварчев

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