Сборы фильма «Вызов» превысили 2 млрд руб.

Фильм «Вызов» собрал в российском кинопрокате больше 2 млрд руб. с премьеры, сообщил kinobusiness.com по итогам уикенда. Фильм стал 20-м в России, кому удалось преодолеть этот показатель, и седьмым таким фильмом российского производства.

По итогам уикенда «Вызов» занял пятую строчку в прокате. Лидером стала комедия «За Палыча!». В СНГ кинопрокат возглавил фильм «Барби», который не вышел в РФ и Белоруссии.

Лидеры кинопроката 27–30 июля в РФ и СНГ:

«Барби» (без РФ и Белоруссии) — 75,7 млн руб. (всего — 235,7 млн руб.);

«За Палыча!» — 72,2 млн руб.;

«Жанна Дюбарри» — 65,6 млн руб. (178,6 млн руб.);

«Оппенгеймер» (без РФ и Белоруссии) — 55,7 млн руб.(173,2 млн руб.);

«Вызов» — 14,5 млн руб. (2001,7 млн руб.).

О фильме «Вызов» — в материале «Ъ» «Космические куплеты».

Леонид Уварчев