39,1 процента, доля, которая приходилась на начало июня (по итогам мая 2023 года) на российский рубль во внешнеторговых расчетах РФ, видимо, является временным равновесным уровнем — он удерживается с осени 2022 года, сокращение доли «недружественных» валют, в основном доллара и евро, в расчетах происходит за счет роста доли «прочих» валют (на май 2023 года — более 26%), в этой категории растет доля китайского юаня. Это выводы анализа института BOFIT, констатирующего, что рост доли юаня, в отличие от контрактов в рубле, несет риски вторичных санкций. На прошлой неделе правительство предложило директивно перевести все расчеты РФ по агроэкспорту в рубль — это может стабилизировать долю юаня в расчетах.