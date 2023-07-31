Туристы потянулись в аптеки

Сократившийся в ходе пандемии почти вдвое оборот солнцезащитных средств восстановился до сравнимого с докризисным уровня. По итогам января—июня продажи такой косметики в аптеках выросли на 10,2%, до 985 млн руб., за счет роста цен и туристической активности. В то же время торговые сети отмечают переключение потребителей на более дешевые бренды, а аналитики допускают замедление продаж категории из-за «сложного сезона» в Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За первые 27 недель года, закончившихся 9 июля, продажи солнцезащитной косметики в аптеках выросли на 10,2% год к году, до 985 млн руб., подсчитали в DSM Group. Оборот почти достиг уровня до начала пандемии. Как отмечают аналитики, тогда продажи солнцезащитной косметики росли двузначными темпами, а пик пришелся на 2019 год, когда из-за аномально теплого апреля и жаркого лета за первые 27 недель в аптеках было продано солнцезащитных средств на 1,04 млрд руб. Уже в 2020 году из-за пандемии продажи за аналогичный период сократились в 1,7 раза, до 606 млн руб. и с тех пор медленно восстанавливались.

У онлайн-аптеки «Здравсити» за последние три года продажи солнцезащитных средств в рублях удвоились, сообщил гендиректор Борис Попов. В «36,6», по данным представителя сети, негативный эффект от пандемии был нивелирован в 2021 году, а по итогам 27 недель 2023 года продажи категории растут на 2% год к году.

Рост спроса отмечают и парфюмерные сети. В «Лэтуаль» с 1 января по 9 июля продажи солнцезащитной косметики выросли к аналогичному периоду 2020 года на 39% в деньгах. В «Золотом яблоке» к аналогичному периоду прошлого года оборот увеличился на 117% и более чем вдвое превысил уровень пандемии (без учета расширения сети). В «Магнит Косметик» говорят о росте продаж солнцезащитной косметики на 10% год к году.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что рост продаж солнцезащитных средств в деньгах может быть в первую очередь связан с увеличением средних цен. Борис Попов уточняет, что средняя стоимость упаковки солнцезащитного средства в 2022 году выросла на 45% год к году. Аналитики «Золотого яблока» признают увеличение цен в 2022 году (на 27%), «особенно в начале сезона из-за проблем с поставками». Однако в 2023 году, уверяют в сети, средняя стоимость солнцезащитных средств вернулась к уровню 2021 года — 1,2 тыс. руб. за упаковку. Господин Попов подтверждает, что цены на некоторые линейки продолжили расти и в 2023 году: отдельные позиции Nivea, Avene и Librederm подорожали на 97%.

В таких условиях, отмечают сети, растет спрос в основном на недорогие линейки брендов, средства российских производителей и собственные торговые марки (СТМ). Российские солнцезащитные средства стали лидерами покупательской корзины в сезоне года, говорят в «Магнит Косметик». Там добавили, что за счет местной продукции расширяется и ассортимент. В «Улыбке радуги» отмечают, что основной объем продаж сохранился в среднем ценовом сегменте, а спрос растет на СТМ сети Weis и Defance. В «Лэтуаль» отметили рост продаж недорогой линейки Sun Focus. В аптеках, по данным DSM Group, лидером в категории остается L’Oreal, занимая 58% денежных продаж против 52% годом ранее. Сократились доли на 1–2 процентных пункта у Pierre Fabre, «Флоресана», «Зелдиса» и «Аванты», подсчитали аналитики.

Продажи солнцезащитных средств может стимулировать растущая туристическая активность россиян по сравнению с низкой базой прошлого года, отмечает Петр Бобровский. По данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале россияне совершили 4,9 млн выездов, что на 26,2% больше год к году. За счет увеличения предложения перевозки и снятия санитарных ограничений многократный рост показывают популярные азиатские направления — Таиланд, Индия, Шри-Ланка.

В то же время глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что продажи солнцезащитных средств могут замедлиться из-за «срыва туристического сезона в Крыму». По оценкам участников рынка (см. “Ъ” от 17 июля), турпоток на полуостров может упасть на 1,5–2 млн человек.

Полина Гриценко, Алина Савицкая