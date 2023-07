Шри-Ланка столкнулась с массовой утечкой мозгов из-за экономического кризиса

Более 300 тыс. жителей Шри-Ланки уехали из страны с начала экономического кризиса в прошлом году. Об этом пишет японская газета Nikkei. По данным издания, в числе прочего с нехваткой кадров столкнулись такие секторы, как здравоохранение и IT. Так, за это время из страны уехало более 700 врачей, в том числе 125 врачей-консультантов — ведущих в своих областях и наиболее опытных. По подсчетам The Computer Society of Sri Lanka — организации, объединяющей местный IT-сектор, из страны с начала кризиса уехало около 10 тыс. IT-специалистов.

Сильнейший экономический кризис разразился в стране с населением 22 млн человек в прошлом году. Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу, страна столкнулась с гиперинфляцией, дефицитом топлива, лекарств и других товаров первой необходимости. Это было связано, в частности, с пандемией, из-за которой поток туристов в страну резко сократился, что сильно ударило по ее экономике и оставило ее без иностранной валюты. В условиях кризиса в стране начались массовые протесты, в итоге в июле прошлого года ушел в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Обязанности президента страны до выборов, которые пройдут в 2024 году, исполняет бывший премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Как отмечают эксперты, Шри-Ланка никогда не сталкивалась с такой быстрой и массовой утечкой мозгов. «Хотя и раньше было несоответствие между имеющимися рабочими местами и уровнем знаний и навыков работающих, сейчас основной причиной миграции из страны стал экономический кризис. Любое правительство, которое хочет остановить миграцию профессионалов, должно справиться с экономическим кризисом и проводить политику, способствующую сплоченности общества и экономическому росту»,— цитирует Nikkei независимого эксперта по политике Шри-Ланки Амиту Арудпрагасам.

Яна Рождественская