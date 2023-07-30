В Москве из-за атаки беспилотников и велогонки перекрыты несколько набережных и улиц

В центре Москвы сегодня, 30 июля, действуют ограничения автомобильного движения на некоторых набережных и улицах в связи с атакой беспилотников и проведением велогонки La Strada.

Согласно сервису «Яндекс Карты», в связи с крушением двух беспилотников перекрытия действуют от развязки на ТТК и Тестовской улицы и до пересечения Краснопресненской набережной с улицей 1905 Года. Как скоро их снимут, неизвестно.

Далее от пересечения с улицей 1905 Года перекрытия по набережной сохраняются в связи с проведением велогонки La Strada. На сайте правительства Москвы говорится, что перекрытие на набережной будет действовать до 15:30.

Самые долгие перекрытия (до 16:00), согласно информации мэрии, будут действовать на Ростовской, Саввинской, Лужнецкой и Новодевичьей набережных.