В Сумах при ракетном ударе погибли два человека и разрушен корпус учебного заведения

В городе Сумы на северо-востоке Украины в результате взрыва ракеты вечером 29 июля был разрушен корпус учебного заведения, погибли 2 человека, 20 человек пострадали, из них 3 остаются в больнице, сообщается на сайте городского совета.

По информации областной администрации, в ходе обстрела Сум были использованы минометы, артиллерия и РСЗО. В результате взрыва были разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования, также повреждены два общежития, сообщает горсовет.

В госслужбе по ЧС Украины сообщили, что после взрыва в учебном корпусе начался пожар. По данным МВД Украины, возгорание удалось ликвидировать сегодня, 30 июля, в 03:04 (совпадает с московским).

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