Путин: не планирую отдыхать, но надеюсь, что такой интенсивности в ближайшее время не будет

Президент Владимир Путин надеется, что такой интенсивности работы, как на саммите Россия—Африка, в ближайшее время не будет. Вместе с тем он пока не планирует отдыхать.

Журналисты во время пресс-конференции по итогам саммита поздно вечером 29 июля спросили, откуда президент «черпает силы все эти дни» и планирует ли он отдохнуть после мероприятия. «Это биология. От предков все достается. Нормально все получается, слава богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно, не планирую. Но, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет. Конечно, вчера мы поздно закончили»,— сказал господин Путин.

Президент рассказал, что в ночь на 29 июля встреча с африканской миссией по урегулированию на Украине закончилась примерно в 2:00. После этого он разговаривал с командирами подразделений из зоны военной операции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого напомнил, что 30 июля в 8:30 пройдет парад в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. «Да, я знаю»,— ответил глава государства.

Саммит Россия—Африка проходил 27–28 июля в Санкт-Петербурге. В ночь на 28 июля прошла встреча с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине. Господин Путин на ней заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной.

О саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-3».

Леонид Уварчев