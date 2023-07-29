В Ульяновской области из-за непогоды пострадали четыре человека

В Ульяновской области на несколько городов и районов обрушилась непогода, от ее последствий пострадали четыре человека, сообщает региональное МЧС. Ранее сегодня, 29 июля, ведомство предупредило об ухудшении погодных условий.

Шквалистый ветер срывал кровли и вызывал падение деревьев. От электроэнергии частично отключены Ульяновск, Новоульяновск и Мелекесский район. «Пострадали четыре человека, погибших нет»,— сообщает МЧС по Ульяновской области.

Утром в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Ведомство, со ссылкой на синоптиков, анонсировало 29 июля и ночью 30 июля грозу, ливни, крупный град и шквал 25–28 м/с.

В Приволжском федеральном округе, помимо Ульяновской области, от непогоды пострадала Казань (Татарстан). На нее также обрушился шквалистый ветер с грозой.

Мария Федотова