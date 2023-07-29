В столице Бангладеш около 100 человек задержаны на антиправительственных протестах

В столице Бангладеш Дакке второй день подряд проходят многотысячные акции протеста. Около 20 полицейских пострадали, как минимум 90 протестующих были задержаны. Сотрудники полиции использовали для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

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Сторонники Националистической партии Бангладеш (BNP) требуют отставки премьера страны Шейх Хасины Вазед до следующих выборов в парламент в январе 2024 года. Оппозиция требует, чтобы выборы прошли под управлением переходного правительства. По их мнению, только в этом случае выборы будут честными.

Шейх Хасина Вазед занимает свой пост с 2009 года. Оппозиция обвиняет ее в подавлении демократических свобод. В декабре США ввели санкции в отношении нескольких бывших и нынешних руководителей батальона RAB, элитного военизированного подразделения Бангладеш, которое обвиняют в похищениях и внесудебных казнях оппозиции от имени правительства.

Накануне в Дакке прошли очередные массовые акции протеста BNP. В то же время сторонники правящей партии «Авами лиг» («Народная лига») проводили свои митинги в поддержку Шейх Хасины Вазед. В некоторых районах столицы произошли стычки. На улице Гулистан в результате столкновения между представителями разных фракций «Авами лиг» один человек погиб, четверо пострадали.

29 июля BNP призвала своих сторонников не покидать столицу и заблокировать ее, устроив сидячие забастовки. «Авами лиг» в ответ призвала к аналогичным акциям. В BNP утверждают, что перед забастовкой были задержаны 500 их сторонников.

Анастасия Ларина