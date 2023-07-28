В Екатеринбурге возбудили дело о сексуальном насилии после пропажи восьмилетней девочки

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) после того, как восьмилетнюю девочку спустя два дня поисков нашли в квартире постороннего мужчины. Об этом со ссылкой на источник пишет Е1.ru. Подозреваемого якобы направят на судебно-психиатрическую для определения вменяемости.

Напомним, девочка пропала 26 июля. Во время ее поисков было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ). Ребенка нашли живым вечером 27 июля. Она находилась в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме.

СМИ сообщат, что, когда девочку нашли силовики, она была напугана. После медобследования ребенка якобы выяснилось, что она подверглась сексуальному насилию. Сейчас следователи выясняют, были ли совершены в отношении нее какие-либо противоправные действия.

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