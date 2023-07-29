Валерий Фадеев попросил прокурора Кубани проконтролировать дело о наезде самокатчика на беременную женщину

Как сообщается в телеграм-канале Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава совета Валерий Фадеев направил обращение прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому. В письме он просит взять на особый контроль ДТП с самокатчиком.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 18 июля в районе ул. Воровского в Сочи самокатчик сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Сочинка получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. При этом она находится пятом месяце беременности. Информация об этом появилась в соцсетях.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 24 июля поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах ДТП.

В сообщении СПЧ говорится, что Мадина Саманджия обратилась в полицию, где получила отказ, который обосновывался тем, что без МРТ и рентгеновских снимков, подтверждающих травмы, она не может быть признана потерпевшей. При этом медики говорят, что ввиду беременности проводить такие обследования женщине нельзя. По делу Мадина Саманджия проходит не как потерпевшая, а как свидетель. Потерпевшим же выступает водитель самоката, по версии которого у транспортного средства отказали тормоза.

По мнению Валерия Фадеева, такие проблемы могут стать системными, так как правоохранительными органами еще не выработана единообразная методика ведения подобных дел. Глава СПЧ подчеркнул – число подобный ДТП растет с каждым днем.

Маргарита Синкевич

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