SCMP: в Китае проводят антикоррупционное расследование в отношении ряда генералов

В отношении нескольких генералов ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в проводится антикоррупционное расследование, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. По их словам, проверяют, в частности, главу ракетных войск НОАК Ли Юйчао, а также его бывшего и нынешнего заместителей Чжан Чжэньчжуна и Лю Гуанбиня.

С чем связано расследование, неизвестно. Официально власти не подтверждали эту информацию, но, как утверждает газета, «считается», что все трое были задержаны. Один из собеседников издания уточнил, что расследование началось вскоре после того, как в марте покинул пост министр обороны Вэй Фэнхэ.

Место главы Минобороны КНР занял Ли Шанфу. О его назначении стало известно 12 марта, ротация была утверждена на очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он более 30 лет работал на космодроме Сичан в провинции Сычуань. В 2016–2017 годах господин Ли был заместителем командующего Силами стратегического обеспечения НОАК.

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Лаура Кеффер