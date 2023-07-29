SpaceX запустила на орбиту самый тяжелый в мире коммерческий спутник связи

Компания SpaceX сообщила в Twitter о запуске тяжелой ракеты Falcon Heavy на орбиту с телекоммуникационным спутником Jupiter 3 компании EchoStar. Это самый тяжелый в мире спутник связи (9,2 т).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SpaceX Фото: SpaceX

Запуск ракеты произошел со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 06:04 мск. После запуска два боковых ускорителя Falcon Heavy должны будут совершить посадку на площадках LZ-1 и LZ-2.

Стоимость Jupiter 3 — $445 млн. Он предназначен для высокоскоростного подключения к интернету: его максимальная пропускная способность составит 500 гигабит в секунду, охватив территорию США, Канады, Мексики и Южной Америки.

Эрдни Кагалтынов