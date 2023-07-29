МИД РФ о контактах с мятежниками в Нигере: происходящее требует времени на оценку

События в Нигере требуют время на оценку, сказал директор департамента Африки в МИД России Всеволод Ткаченко. Так он ответил на вопрос, о контактах Москвы с мятежниками в африканской стране.

«У нас отношения с государствами строятся по классической схеме: через наше посольство, через посольство страны в Москве, мы работаем с руководствами МИД и теми ведомствами, которые реализуют какие-то экономические проекты. То, что происходит сейчас, требует какого-то времени на оценку»,— сказал господин Ткаченко «РИА Новости».

Мятеж в Нигере начался рано утром 26 июля, его возглавили бойцы президентской гвардии. Они заблокировали здания президентского комплекса. Военные заявили, что президент Мохамед Базум отстранен от власти. Был сформирован Национальный совет по защите страны, его возглавил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани. МИД РФ ранее заявлял, что следит с обеспокоенностью за происходящем, призывал стороны конфликта воздержаться от применения силы, а военных — освободить президента.

О причинах переворота и последствиях — в материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».