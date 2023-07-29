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Коммерсантъ FM
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В министерстве экологии Тамбовской области прошли обыски

Сотрудники управления МВД по Тамбовской области провели обыски в региональном министерстве экологии и природных ресурсов. По словам собеседников «Ъ» в органах власти, оперативные мероприятия прошли в рамках расследования расходов бюджетных средств на закупку в 2019 году мусоросортировочных станций для Петровского и Мордовского районов.

Глава региона Максим Егоров в курсе проводимых мероприятий. «Руководство министерства оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам»,— рассказали «Ъ» в правительстве Тамбовской области.

По данным «ПроТамбов», силовики предполагают, что при закупке мусоросортировочных станций для Петровского и Мордовского районов стоимость оборудования была «сильно завышена». Издание уточняет, что петровский комплекс стоил 21 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж

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