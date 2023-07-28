Председатель СКР поручил быстрее расследовать уголовное дело по факту закрытия троллейбусных линий в Оренбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в аппарат следственного управления по Оренбургской области уголовное дело по факту закрытия троллейбусных линий в региональном центре. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В социальных сетях опубликовано обращение к руководству СКР, в котором оренбуржцы сообщают, что расследование уголовного дела по факту закрытия троллейбусных линий в областном центре, возбужденное по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), затягивается. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману передать уголовное дело в аппарат СУ по региону и для скорейшего завершения расследования создать специальную следственную группу.

Ранее жители Оренбурга направили председателю СК РФ Александру Бастрыкину коллективное заявление об уничтожении троллейбусной системы. По их мнению, в Оренбурге тратят федеральные средства на демонтаж троллейбусных линий. Разрушение системы электротранспорта горожане называют «преступлением против государства». Оренбуржцы в заявлении требовали возбудить уголовное дело для привлечения должностных лиц городской администрации к уголовной ответственности за уничтожение троллейбусных линий. В марте текущего года стало известно, что по поручению Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело на ликвидацию троллейбусных маршрутов в Оренбурге.

Троллейбусная система Оренбурга функционирует с 1953 года. В последнее время электротранспорт города пребывает в упадке, администрация закрывает троллейбусные маршруты. При этом закупаются новые автобусы. На данный момент в Оренбурге функционируют лишь два троллейбусных маршрута, в лучшие годы их число доходило до 14. Последний раз город приобретал новый электротранспорт в 2013 году.

Оренбург может стать единственным центром региона Приволжского федерального округа без действующей системы электротранспорта. Во всех соседних с Оренбуржьем субъектах РФ в последние годы наблюдается массовое обновление троллейбусных и трамвайных систем крупных городов.

Андрей Сазонов