Жители Оренбурга направили Александру Бастрыкину коллективное заявление об уничтожении троллейбусной системы

Жители Оренбурга направили председателю СК РФ Александру Бастрыкину коллективное заявление об уничтожении троллейбусной системы. Обращение опубликовано в сообществе «Оренбургский общественный транспорт» в «ВКонтакте».

По мнению авторов заявления, в результате вмешательства Следственного Комитета России в ряде городов было предотвращено разрушение троллейбусных линий, а злоумышленники были привлечены к уголовной ответственности. В частности, Александр Бастрыкин отреагировал на обращения из Волгограда и Тамбова.

Авторы заявления также возмущены, что в Оренбурге тратят федеральные средства на демонтаж троллейбусных линий. Разрушение системы электротранспорта горожане называют «преступлением против государства». Оренбуржцы в заявлении требуют возбудить уголовное дело для привлечения должностных лиц городской администрации к уголовной ответственности за уничтожение троллейбусных линий.

Троллейбусная система Оренбурга функционирует с 1953 года. В мае текущего года она отметит 90-летний юбилей. В последнее время электротранспорт города пребывает в упадке, администрация закрывает троллейбусные маршруты. При этом закупаются новые автобусы. На данный момент в Оренбурге функционируют лишь два троллейбусных маршрута, в лучшие годы их число доходило до 14. Последний раз город приобретал новый электротранспорт в 2013 году.

Оренбург может стать единственным центром региона Приволжского федерального округа без действующей системы электротранспорта. Во всех соседних с Оренбуржьем субъектах РФ в последние годы наблюдается массовое обновление троллейбусных и трамвайных систем крупных городов.

Андрей Сазонов