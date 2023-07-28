В НК «Роснефть» прокомментировали происшествие на Куйбышевском НПЗ

В НК «Роснефть» прокомментировали происшествие на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, входящем в структуру компании. По данным пресс-службы, предполагаемый организатор взрыва на предприятии задержан «совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов».

«Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует. В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком», — уточнили в пресс-службе компании.

Взрыв на Куйбышевском НПЗ произошел 28 июля. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). По информации депутат Госдумы РФ Александра Хинштейна, возможный организатор взрыва пытался выехать на территорию Казахстана. По предварительной информации, задержанный является сотрудником Куйбышевского НПЗ. Он является уроженцем города Изяслав Хмельницкой области Украинской ССР.

Андрей Сазонов