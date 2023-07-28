Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре произошел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода

В Самаре территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, входящего в НК «Роснефть», произошел взрыв. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

По предварительной версии, на территории предприятия было заложено взрывное устройство. Серьезных разрушений и пострадавших, по данным депутата, нет.

Это уже второе происшествие за месяц на крупном предприятии в Самарской области. В результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Чапаевске погибли шесть человек.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...