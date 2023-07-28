Задержан предполагаемый организатор взрыва на Куйбышевском НПЗ

Задержан предполагаемый организатор взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, входящем в НК «Роснефть». Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия). По информации Александра Хинштейна, возможный организатор взрыва пытался выехать на территорию Казахстана. По предварительной информации, задержанный является сотрудником Куйбышевского НПЗ. Он является уроженцем города Изяслав Хмельницкой области Украинской ССР.

Взрыв на Куйбышевском НПЗ произошел 28 июля. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет.

Андрей Сазонов