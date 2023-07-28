UEFA отстранила «Ювентус» от участия в еврокубках на сезон 2023/24

Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) UEFA исключила итальянский футбольный клуб «Ювентус» из соревнований под эгидой организации в сезоне 2023/24. CFCB утверждает, что клуб нарушил правила лицензирования и финансового фейр-плей.

Из пресс-релиза UEFA следует, что «Ювентус» обязан выплатить дополнительный финансовый взнос в размере €20 млн, из которых €10 млн «являются условными». Их необходимо внести только при несоответствии годовой финансовой отчетности клуба требованиям бухгалтерского учета.

В мае федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола лишил «Ювентус» десяти очков в чемпионате сезона 2022/23 из-за финансовых махинаций, в числе которых — создание фиктивной бухгалтерской отчетности и использование серых схем при выплатах денежных компенсаций. Убытки «Ювентуса» за 2022 год составили рекордные €239,3 млн.

В июле Corriere dello Sport сообщала, что руководство «Ювентуса» и UEFA договорились, что клуб будет отстранен от еврокубков на год и при этом откажется от права обжаловать это решение. В связи с этим «Ювентус» не сыграет в Лиге конференций.

Лусине Баласян