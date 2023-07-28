В Геленджике и Анапе ввели запрет на купание в море

В Анапе и Геленджике ввели запреты на купание в море из-за штормового предупреждения. Об этом сообщили пресс-службы мэрий курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В Геленджике на всех 69 пляжах города о запрете предупреждают красные и черные флаги и спасатели. В Анапе купание запрещено не только из-за шторма, но и сильного донного течения.

«Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Геленджика соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на флаги на пляжных территориях. Берегите себя и своих близких»,— отметили в мэрии Геленджика.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории всего Краснодарского края 28 и 29 июля. Жителей и туристов региона предупреждают о возможных ливнях, грозах, усилении ветра до 23–28 м/с и смерчах.

Ночью запрет на купание в море был введен в Сочи из-за шторма. Он также будет действовать в течение двух дней.

Татьяна Ручкина

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