Кандидатам в губернаторы Тюменской области выдали удостоверения

Избирательная комиссия Тюменской области выдала удостоверения всем кандидатам на должность губернатора региона. Об этом сообщил Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в губернаторы Тюменской области Александр Моор (слева) и председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин

Фото: Telegram-канал Игоря Халина Кандидат в губернаторы Тюменской области Александр Моор (слева) и председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин

Фото: Telegram-канал Игоря Халина

На выборы губернатора Тюменской области кандидатов выдвинули четыре парламентские партии. «Единая Россия» отправила действующего главу региона Александра Моора, КПРФ — депутата облдумы Ивана Левченко, ЛДПР — депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — председателя регионального отделения Владимира Пискайкина.

Напомним, кандидаты на выборы губернатора региона набрали по 215 подписей для прохождения муниципального фильтра.

Полина Хабарова

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