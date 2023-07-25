Кандидаты в губернаторы Тюменской области собрали подписи для прохождения муниципального фильтра

Кандидаты на выборы губернатора Тюменской области набрали по 215 подписей для прохождения муниципального фильтра. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

«Для участия в выборах кандидаты должны преодолеть так называемый муниципальный фильтр — собрать в свою поддержку подписи депутатов муниципального уровня и глав муниципальных районов. Минимальное количество — 205 подписей, максимальное — 215. Все кандидаты представили максимальное количество подписей»,— пояснил господин Халин. Он уточнил, что сейчас областная избирательная комиссия проверяет листы поддержки.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Своих кандидатов выдвинули четыре парламентские партии: «Единая Россия» — действующего главу региона Александра Моора, КПРФ — депутата облдумы Ивана Левченко, ЛДПР — депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, «Справедливая Россия — Патриот — За Правду» — председателя регионального отделения Владимира Пискайкина.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте