Генподрядчика нового ЛДС повторно оштрафовали на 106,7 млн рублей за срыв сроков

Мировой судья 6-го судебного участка Кировского судебного района признал гендиректора компании подрядчика строительства ЛДС ООО «Элинальфа» Алексея Грибана виновным в нарушении выполнения обязательств по госконтракту (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Ему назначен административный штраф в размере 106,7 млн руб., сообщается в группе «Суды общей юрисдикции» в «Вконтакте».

Суд установил, что выполнить работы по строительству ледового дворца спорта компания должна была в декабре 2021 года. Однако сроки допсоглашением были продлены до августа 2022 года. «Это срок окончания работ по государственному контракту также исполнен не был»,– говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года генподрядчик уже был оштрафован на аналогичную сумму за просрочку исполнения обязательств по строительству ледовой арены. На сентябрь 2022 объем выполненных работ по контракту составил 46%, не были выполнены работы на 4,2 млрд руб., сообщают «Суды общей юрисдикции». Выводы суда компания обжаловала. В результате кассационный суд, посчитав, что в полном объеме не были исследованы вопросы стоимости неисполненных обязательств по госконтракту и цены госконтракта, отменил решение предыдущей инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

В настоящее время в арбитражному суде Новосибирской области рассматривается иск госзаказчика строительства ЛДС – ГКУ «Арена» к «Элинальфа» о взыскании 91,6 млн руб. пени по госконтракту. Заявление рассматривается с октября 2022 года. В марте 2023 года суд удовлетворил еще один иск «Арены» к «Элинальфе» на 4,8 млн руб. пени по контракту. Это решение также было обжаловано. Решение по заявлению апелляционной инстанцией еще не принято.

Новая ледовая арена в Новосибирске, рассчитанная на 10,5 тыс. зрителей, изначально строилась к молодежному чемпионату мира по хоккею в декабре 2022 года (в 2022 году был перенесен из России в Канаду). Оба контракта на строительство арены (5,76 млрд руб. и 3,51 млрд руб., в сумме — 9,27 млрд руб.) в 2019 году получила московская компания «Элинальфа». Планируется, что первый матч на арене пройдет 7 сентября.

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Александр Киселев, Оксана Павлова