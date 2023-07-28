AstraZeneca заплатит $1 млрд за технологии и программы генной терапии Pfizer

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что ее подразделение Alexion заключило соглашение о покупке портфеля программ и технологий доклинической генной терапии у американской компании Pfizer. За этот портфель активов Alexion заплатит до $1 млрд, а также будет выплачивать роялти от продаж любой коммерческой продукции, которая появится в результате этой сделки.

Пакет покупаемых AstraZeneca активов включает разработанные Pfizer инновационные капсиды, или белковые оболочки, защищающие генетический материал от различного рода повреждений в процессе его доставки в организм человека. Как отмечается в заявлении AstraZeneca, они намерены использовать эти капсиды для разработки генной терапии с «более высоким уровнем надежности и эффективности».

Сегодня же, 28 июля, AstraZeneca опубликовала результаты второго квартала и полугодия, которые оказались более сильными, чем ожидалось, благодаря тому, что убытки от продаж антиковидной вакцины были компенсированы продажами препаратов от рака. Выручка в полугодии выросла на 4% и составила $22,3 млрд, во втором квартале — на 9%, до $11,4 млрд. Прибыль компании выросла на 24% в полугодии и на 28% во втором квартале, составив $18,4 млрд и $9,5 млрд соответственно. Акции компании реагируют ростом на 5,14%.

Алена Миклашевская