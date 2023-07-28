Германия направила Украине разведывательные БПЛА и зенитно-самоходные установки

ФРГ на минувшей неделе отправила Украине новую партию военной помощи, следует из обновленного списка на сайте немецкого правительства. В частности, вооруженным силам Украины поставили 6 зенитно-самоходных установок Gepard и свыше 15 тыс. боеприпасов к ним.

Украине также передана следующая техника:

13 разведывательных беспилотников Vector;

2,5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 м;

10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

5 машин пограничной службы;

20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;

8 машин скорой помощи;

8 стоматологических стерилизаторов.

На Общественном форуме НАТО в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил об отправке Украине нового пакета военной помощи на сумму до €700 млн: в него вошли две установки зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Puma, артиллерийские снаряды. По данным правительства ФРГ, с начала спецоперации общий объем помощи Германии Украине к июлю составил почти €17 млрд.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян