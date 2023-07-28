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Коммерсантъ FM
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Германия направила Украине разведывательные БПЛА и зенитно-самоходные установки

ФРГ на минувшей неделе отправила Украине новую партию военной помощи, следует из обновленного списка на сайте немецкого правительства. В частности, вооруженным силам Украины поставили 6 зенитно-самоходных установок Gepard и свыше 15 тыс. боеприпасов к ним.

Украине также передана следующая техника:

  • 13 разведывательных беспилотников Vector;
  • 2,5 тыс. дымовых снарядов калибра 155 м;
  • 10 двухзвенных гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 5 машин пограничной службы;
  • 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
  • 8 машин скорой помощи;
  • 8 стоматологических стерилизаторов.

На Общественном форуме НАТО в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил об отправке Украине нового пакета военной помощи на сумму до €700 млн: в него вошли две установки зенитно-ракетных комплексов Patriot, боевые машины пехоты Puma, артиллерийские снаряды. По данным правительства ФРГ, с начала спецоперации общий объем помощи Германии Украине к июлю составил почти €17 млрд.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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