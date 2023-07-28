Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, как владельцы заведения превратили подачу коктейлей в своеобразный ритуал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба бара «Инта» Фото: Пресс-служба бара «Инта»

Новый бар «Инта», расположенный под рестораном «Айна» и принадлежащий тем же владельцам, работает по вечерам и до середины ночи с четверга по субботу. В коктейльную карту входят всего девять миксов. Карта сменяется каждые три месяца. Такой полусекретный и жесткий распорядок объясняется очень просто — «Инта» создан в формате bar-table, где каждый коктейль — это маленький спектакль со своей драматургической линией и зрелищной составляющей.

Для создания коктейлей команда Barpoint во главе с Денисом Севостьяновым выбирает какой-либо магический ритуал народов России и «шаманит» вокруг него, используя всевозможные техники миксологии. Подаются коктейли прямо за стойкой, с использованием тщательно срежисированного саспенса, саунда и аромадизайна. В итоге гость и вправду начинает верить, что приобщился к некоему священному обряду, эффект от которого вдвое усиливается алкоголем.

К примеру, коктейль «Железная собака», который стоит 2,3 тыс. руб. и рассчитан на двоих, готовится из двух выдержанных ромов, медового сиропа и специй, которые смешивают с помощью металлического жезла с головой собаки, раскаленного до 1150 градусов. Это делается, чтобы карамелизировать ингредиенты и снизить градус, после чего добавляют холодное сливочное пиво и покрывают пеной из иван-чая, присыпают пудрой из брусники и подают в металлической «поющей» чаше. Не впасть в мистический транс после такого просто невозможно.