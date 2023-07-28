Свердловский детский омбудсмен высказался об избиениях детей в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков высказал мнение о том, можно ли учителям ударять детей в школах. В эфире ОТВ он вспомнил историю, как преподаватель дала пощечину восьмикласснику. Омбудсмен заявил, с точки зрения педагогической этики бить подростков нельзя, однако на ситуацию можно посмотреть «с двух сторон».

«Вот вы как женщина, когда вас оскорбляют, ваши действия? Мне кажется, когда женщину оскорбляют, испокон веков она дает отпор негодяю пощечиной. Всегда так было. А когда мы просто на него напишем жалобу, он это запомнит и продолжит оскорблять. Он должен знать, что женщину нельзя оскорблять ни в коем случае. Хоть ты маленький, хоть ты большой»,— отметил господин Мороков.

Во время эфира он также отметил, что не чувствует своей ответственности за гибель шестилетнего мальчика из Екатеринбурга Далера Б. и инцидента в спецшколе №124, в которой дети подвергались насилию со стороны других подрстоков. По словам Игоря Морокова, он выполняют всю работу, которая регламентирована законом.

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