DJI представила дрон Air 3 с двойной камерой

Крупнейший мировой производитель потребительских дронов китайская компания Da-Jiang Innovations (DJI) представила новую модель дрона — Air 3, оснащенного двумя камерами. Базовый вариант новинки будет стоить от $1,1 тыс.

Беспилотник оснащается широкоугольной камерой 48 Мп от DJI Mini 3 Pro, а вторая камера — 48 Мп телеобъектив — заимствована у DJI Mavic 3 Pro. Обе камеры поддерживают запись 4K-видео, имеют режим Slow Motion и возможность записи вертикального 2,7K-видео за счет того, что подвес камеры позволяет поворачивать ее на 90 градусов.

Новинка получила батарею 4241 мА•ч, которая позволяет проводить в воздухе до 46 минут. Протокол связи OcuSync O4 последнего поколения позволяет передавать видео 1080p при 60 кадрах в секунду на расстояние до 20 км. Для DJI Air 3 заявлены продвинутые возможности по обнаружению препятствий и функция возврата к месту запуска.

Напомним, в апреле 2022 года DJI прекратила работу в России и на Украине. В компании объяснили такое решение «переоценкой требований» соответствия рынку. Новый беспилотник официально поставлять на российский рынок компания не планирует.

Максим Вершинин