Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

DJI представила дрон Air 3 с двойной камерой

Крупнейший мировой производитель потребительских дронов китайская компания Da-Jiang Innovations (DJI) представила новую модель дрона — Air 3, оснащенного двумя камерами. Базовый вариант новинки будет стоить от $1,1 тыс.

Беспилотник оснащается широкоугольной камерой 48 Мп от DJI Mini 3 Pro, а вторая камера — 48 Мп телеобъектив — заимствована у DJI Mavic 3 Pro. Обе камеры поддерживают запись 4K-видео, имеют режим Slow Motion и возможность записи вертикального 2,7K-видео за счет того, что подвес камеры позволяет поворачивать ее на 90 градусов.

Новинка получила батарею 4241 мА•ч, которая позволяет проводить в воздухе до 46 минут. Протокол связи OcuSync O4 последнего поколения позволяет передавать видео 1080p при 60 кадрах в секунду на расстояние до 20 км. Для DJI Air 3 заявлены продвинутые возможности по обнаружению препятствий и функция возврата к месту запуска.

Напомним, в апреле 2022 года DJI прекратила работу в России и на Украине. В компании объяснили такое решение «переоценкой требований» соответствия рынку. Новый беспилотник официально поставлять на российский рынок компания не планирует.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...