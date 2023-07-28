Песков: Москва открыта к переговорам по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако этому препятствует «непримиримая позиция» Киева.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию. Тем более сейчас, когда они находятся в непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога»,— сообщил господин Песков в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге форума Россия—Африка (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Россия с уважением относится к посредническим усилиям различных государств по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что в данном случае позиция украинских властей, которые на законодательном уровне ввели запрет на прямые переговоры с РФ, является «откровенно неконструктивной».

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирные переговоры об урегулировании ситуации на Украине могут начаться чуть позже сентября. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что завершенным конфликт можно будет считать только в случае возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, украинские вооруженные силы стремятся вернуть все потерянные на юге и востоке территории.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов