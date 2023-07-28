Intel закончила квартал с прибылью в $1,5 млрд

Чистая прибыль корпорации Intel в первом квартале составила $1,5 млрд против убытка около $500 млн годом ранее и рекордного убытка $2,8 млрд в первом квартале. Прибыль компании стала неожиданностью для аналитиков, которые ожидали, что и этот квартал она закончит с убытком. Выручка Intel во втором квартале снизилась на 15%, составив $12,9 млрд. Также компания улучшила свои прогнозы на третий квартал. Акции Intel после публикации отчетности выросли более чем на 7%.

Последние несколько кварталов были сложными для Intel — ее выручка снижается шестой квартал подряд. Это связано в первую очередь с существенным падением продаж ПК после пандемии. Однако в последнее время рынок ПК стал оживляться: по подсчетам исследовательской компании Canalys, продажи во втором квартале оказались лишь на 11,5% ниже, чем год назад, против снижения почти на 30% в первом квартале. «Результаты Intel превзошли ожидания практически исключительно за счет усиления продаж ПК, которые восстановились после почти рекордного падения в предыдущем квартале»,— считает аналитик компании Charter Equity Research Эдвард Снайдер.

В последние месяцы Intel активно инвестирует в строительство заводов по производству полупроводников в разных странах. С начала лета компания объявила о планах инвестировать несколько десятков миллиардов долларов в такие заводы в Германии, Польше и Израиле.

Яна Рождественская