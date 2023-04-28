Intel закончила квартал с крупнейшим убытком в своей истории

Выручка корпорации Intel в первом квартале снизилась на 36%, составив $11,7 млрд. Компания закончила квартал с чистым убытком $2,8 млрд — против прибыли $8,1 млрд в тот же период 2022 года. Это самый большой убыток в истории Intel. Впрочем, результаты оказались чуть лучше прогнозов аналитиков, ожидавших от компании еще более слабых результатов, так что после публикации отчета акции Intel выросли на 3%.

На результаты Intel негативно повлияло падение спроса на ПК после всплеска их популярности во время пандемии — в первом квартале продажи ПК упали почти на 30%. Выручка подразделения Intel, занимающегося чипами для ПК и другой потребительской техники, в первом квартале снизилась на 38%, до $5,8 млрд. Кроме того, в условиях сложной макроэкономической ситуации снижается спрос корпоративных клиентов на чипы для дата-центров.

Выручка Intel падает уже пятый квартал подряд, прибыль — второй квартал подряд. Сейчас компания проводит реструктуризацию, чтобы снизить издержки и повысить эффективность. В числе прочего в феврале Intel объявила о сокращении зарплат сотрудников. В 2023 году компания надеется снизить издержки на $3 млрд, а к 2025-му — на $10 млрд.

Яна Рождественская