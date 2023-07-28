Глава МИД Венгрии: все условия для бесперебойных поставок российской нефти выполнены

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком, являющимся куратором энергетики. По словам господина Сийярто, по итогам беседы стороны установили, что все условия для бесперебойной поставки газа и нефти из России в Венгрию будут выполнены, никаких проблем и перебоев с поставками не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Александр Новак заверил, что российские поставщики намерены выполнять заключенные ранее долгосрочные контракты, поставки будут идти бесперебойно со всех точек зрения, так что мы можем быть спокойны относительно подготовки к зиме»,— написал глава венгерского МИДа на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По словам Петера Сийярто, из-за антироссийских санкций Европа сейчас переживает энергетический кризис. На этом фоне для Венгрии важно поддерживать хорошие отношения и контакты с Москвой, добавил он.

В конце апреля господин Сийярто лично приезжал в Москву на переговоры с Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым. Тогда он назвал ключевым для Будапешта вопрос «обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения». По его словам, причиной для беспокойства стали прогнозы синоптиков, которые считают, что зима 2023–2024 годов будет намного холоднее, чем в 2022–2023 годах. В этой связи, отметил он, Венгрии очень нужны бесперебойные поставки нефти, газа и ядерного топлива, а для этого нужно поддерживать отношения с РФ, несмотря на текущую внешнеполитическую ситуацию и санкции против Москвы из-за конфликта на Украине.

Подробнее о двусторонних отношениях Венгрии с США и ЕС читайте в материале «Ъ» «Один в поле Орбан».

Александр Кислов