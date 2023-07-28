Найдено тело туристки из Новосибирска, пропавшей во время сплава по реке в Бурятии

В Бурятии спасатели МЧС обнаружили тело туристки, пропавшей 6 июля во время сплава по реке Снежная.

«Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку.

Поисковые работы завершены», — говорится в Telegram-канале спасательного ведомства.

6 июля, как писал «Ъ-Сибирь», тургруппа из Новосибирска в составе восьми человек пропала во время сплава по реке Снежная, популярной среди водных туристов. Катамараны перевернулись и людей унесло сильным течением.

Троим удалось выбраться сразу, остальных позже обнаружили спасатели. Семерых туристов в удовлетворительном состоянии доставили в поселок Новоснежная. 11 июля из-за непогоды поиски последней туристки были временное приостановлены, в дальнейшем они возобновились.

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Илья Николаев