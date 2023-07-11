В Бурятии приостановлены поиски пропавшей на катамаране туристки из Новосибирска

Поисково-спасательные работы в Кабанском районе Республики Бурятия, где 6 июля пропала группа новосибирских туристов из восьми человек, временно приостановлены. Причиной стали погодные условия.

«Работу спасателей в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке», - сообщили в главном управлении МЧС по региону. Спасателям осталось найти одну девушку.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», туристическая группа из восьми человек пропала в Бурятии во время сплава по реке Снежная. Из-за опрокидывания катамаранов людей унесло течением. Троим удалось выбраться сразу, остальных позже обнаружили спасатели Бурятии. Семь туристов в удовлетворительном состоянии доставили в поселок Новоснежная.

За 10 июля спасатели обследовали 120 км береговой линии и акватории Снежной и озера Байкал.

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Лолита Белова