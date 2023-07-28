Белый дом исключил ситуацию, при которой Байдену придется помиловать своего сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не считает вероятной ситуацию, при которой президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера. Его обвиняют в налоговых преступлениях.

Госпожу Жан-Пьер на брифинге спросили, есть ли шансы на то, что президент помилует сына, если до этого дойдет. Она ответила отрицательно: «Нет». Развивать эту тему она отказалась.

Хантер Байден изначально признал вину по двум налоговым преступлениям: он не заплатил налоги больше чем на $100 тыс. в 2017 и 2018 годах, но позднее отказался от признания вины. Его также обвиняют в том, что он, являясь зависимым от наркотиков, владел огнестрельным оружием. По этому пункту в рамках соглашения господин Байден «согласился заключить досудебное соглашение» со следствием, но формально виновным себя не признал.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Хантера боится».

Лаура Кеффер