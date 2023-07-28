Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белый дом исключил ситуацию, при которой Байдену придется помиловать своего сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не считает вероятной ситуацию, при которой президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера. Его обвиняют в налоговых преступлениях.

Госпожу Жан-Пьер на брифинге спросили, есть ли шансы на то, что президент помилует сына, если до этого дойдет. Она ответила отрицательно: «Нет». Развивать эту тему она отказалась.

Хантер Байден изначально признал вину по двум налоговым преступлениям: он не заплатил налоги больше чем на $100 тыс. в 2017 и 2018 годах, но позднее отказался от признания вины. Его также обвиняют в том, что он, являясь зависимым от наркотиков, владел огнестрельным оружием. По этому пункту в рамках соглашения господин Байден «согласился заключить досудебное соглашение» со следствием, но формально виновным себя не признал.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Хантера боится».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...