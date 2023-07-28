Из свежей почты

Вика Тарвердова, 7 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 152 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 19 тыс. руб.

У Вики после рождения обнаружили кровоизлияние в мозг и недостаток тромбоцитов. В год диагностировали ДЦП, потом эпилепсию. Назначили противосудорожные препараты, но эпиактивность сохранялась, и реабилитацию нам запретили. Мы с трудом нашли клинику, где дочке делали массаж и занимались с ней ЛФК. С помощью Русфонда Вика прошла курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Дочка окрепла, сидит без опоры, ходит, держась за две руки. Надо продолжать лечение, а средств нет. Помогите! Рузан Саргсян, Калужская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Вике нужна госпитализация. Надо скорректировать тонус мышц, улучшить опору на ноги, координацию движений, развить речь».

Ангелина Чугунова, 5 лет, двусторонняя расщелина нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 155 260 руб.

Внимание! Цена лечения 249 260 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 19 тыс. руб.

Ангелина родилась с расщелиной губы и нёба. В Воронеже ей ушили губу, закрыли расщелину нёба. Но дочка не дышала через нос, зубы росли криво, губу стягивали рубцы. Операция, сделанная в Москве, позволила ей дышать правильно, рубцы сгладились. Русфонд помог нам с ортодонтическим лечением: дочке установили расширяющие аппараты на челюсти. Спасибо! Но сейчас нужна очередная операция, а денег на подготовку к ней нет. Мы живем в селе, у старшей дочери эпилепсия. Не откажите еще раз в помощи! Вера Чугунова, Липецкая область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Надо продолжить ортодонтическое лечение для подготовки Ангелины к операции — костной пластике альвеолярного отростка с двух сторон».

Катя Сережкина, 5 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 145 870 руб.

Внимание! Цена лечения 441 870 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 26 тыс. руб.

Кате при рождении диагностировали двустороннюю деформацию стоп. Дочка ходит в ортопедической обуви, босиком стоять не может. Мы обращались в столичные клиники, но там планируют несколько операций и долгое восстановление, а я боюсь наркозов: Катя наблюдается у невролога, развивается с задержкой. В клинике «Константа» (Ярославль) берутся оперировать сразу обе ноги, а фиксирующие спицы потом удалят под местной анестезией. Это для нас очень важно. Но операцию нам не оплатить. Спасите! Ольга Сережкина, Рязанская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Реконструкцию заднего и среднего отделов обеих стоп с фиксацией спицами Киршнера мы планируем провести за один этап. У Кати появится опора на ноги, нормализуется походка».

Надя Кобицкая, 7 лет, состояние после удаления опухоли головного мозга, требуется реабилитация. 154 239 руб.

Внимание! Цена реабилитации 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 23 тыс. руб.

В год и восемь месяцев у Нади нашли новообразование в головном мозге. В московской клинике сделали две операции, каждая длилась по 15 часов. Затем — 33 сеанса лучевой терапии. Дочь была полностью обездвижена. Муж ушел из семьи. Но я не опускаю руки. Надя прошла курсы реабилитации в подмосковном центре «Три сестры» — и наконец-то включилась: смотрит мультфильмы, реагирует на просьбы. Стоит в вертикализаторе, пытается ходить. Но реабилитацию надо продолжать. Пожалуйста, помогите ее оплатить! Анна Кобицкая, Смоленская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Реабилитация уже дала положительную динамику — Надя дышит без трахеостомы 12 часов в сутки, сидит с опорой на руку. Теперь ей надо научиться самостоятельно вставать, мы также поработаем над восстановлением дыхания и навыков самообслуживания».

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