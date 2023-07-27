Новые школы ввели в эксплуатацию в двух районах Петербурга

В рамках исполнения Адресной инвестиционной программы комитет по строительству Санкт-Петербурга ввел в эксплуатацию новую общеобразовательную школу на 1100 мест в Петроградском районе города. Образовательное учреждение расположено по адресу: Петровский проспект, дом 11, корпус 1, строение 1., сообщили в пресс-службе комитета.

Здание школы состоит из двух корпусов: нового и воссозданного здания бывших цехов Конторы пивоваренного завода «Бавария». В ней будет 44 класса по 25 человек в каждом. Построила образовательное учреждение подрядная организация ООО «Лентехстрой».

Одновременно с этим еще одна школа также на 1100 мест введена в эксплуатацию в Московском районе Петербурга. Подрядчик ООО «СУ-17» сдал объект на проспекте Космонавтов, д. 104, корп. 2, строение 1. Эта школа состоит из трех примыкающих друг к другу блоков: начальных классов, помещений для учащихся 5-11 классов и общешкольных помещений.

«Ъ-СПб» писал, что с 1 сентября этого года в Петербурге начнут работу 11 новых общеобразовательных школ. Как рассказали в Смольном, они смогут принять до 2,3 тыс. учеников.

Также ранее стало известно, что на севере Петербурга построят школу для детей-инвалидов за 3 млрд рублей.

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