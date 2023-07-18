На севере Петербурга построят школу для детей-инвалидов за 3 млрд рублей

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» объявило конкурс на строительство здания начальной и средней общеобразовательной школы для детей-инвалидов в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщается на сайте госзакупок, социальное учреждение планируют возвести на пересечении Сиреневого бульвара и улицы Есенина, около сада Ивана Фомина. В настоящий момент данная территория занята гаражами, которые намереваются снести.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 3 млрд рублей. Итоги конкурса должны подвести 21 августа. Сами работы по строительству необходимо завершить в июле 2026 года.

Проект школы разработало ООО «Инвестиционная строительная компания "НКС"».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 1 сентября этого года в Петербурге начнут работу 11 новых общеобразовательных школ. Как рассказали в Смольном, они смогут принять до 2,3 тыс. учеников.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте